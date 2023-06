Alla Fumettoteca Regionale un graduale ritorno alla normalità con 'Il riso fa buon sangue; ridiamo!'

Il 14 giugno 2023 si celebrerà nuovamente in tutto il mondo il 'World Blood Donor Day - Giornata Mondiale del Donatore di Sangue' e, come ogni anno, anche la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub partecipa laboriosamente all'iniziativa. "Ufficialmente designata come evento annuale dall'Assemblea mondiale della sanità nel 2005, la Giornata offre un'opportunità speciale per celebrare e ringraziare i donatori volontari di sangue di tutto il mondo per il loro dono - spiega Gian Luca Umiliacchi, direttore Fumettotecario -. Focus della campagna di quest'anno è lo slogan 'Dona il sangue, dona il plasma, condividi la vita, condividi spesso', un punto che si concentra sui pazienti che necessitano di supporto trasfusionale per tutta la vita e sottolinea il ruolo che ogni singola persona può svolgere, offrendo il prezioso dono del sangue o del plasma. Anche col linguaggio del fumetto si possono sensibilizzare le persone, meglio ancora se tale linguaggio tocca il tema con divertimento e ironia, permettendo di far riconoscere l'importanza delle donazioni ripetute, sia per la costruzione di un approvvigionamento di sangue sicuro e sostenibile, sia per le persone che necessitano di trasfusioni regolari per gestire condizioni difficili e bisognose. Esposizione online, dal titolo 'Il riso fa buon sangue; ridiamo!', visite guidate, apertura pubblica straordinaria per mercoledì 14, dalle ore 14:00 alle 18:00 e fino al 30 giugno aperture su richiesta. Una proposta condita da ironia e sorriso, per celebrare e ringraziare le persone che donano il sangue, senza dimenticare di incoraggiare le persone a diventare nuovi donatori".

Dettaglia ancora Umiliacchi: "L'iniziativa, fuori da ogni linea associativa, che la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub come ogni anno propone, rappresenta un legittimo ringraziamento, una celebrazione per le persone che donano sangue e un incoraggiamento per continuare a farlo, o iniziare a farlo, senza dimenticare i tantissimi donatori volontari che da generazione in generazione hanno avuto modo di susseguirsi. Per mezzo dell'adeguato uso dei prodotti della Nona Arte, sommati alla grande professionalità e conoscenza dello Staff Fumettoteca, si offre al grande pubblico una esclusiva iniziativa e la valida opportunità per sensibilizzarsi sul concetto della donazione. Il paese ospitante per l'evento globale del 'World Blood Donor Day - Giornata Mondiale del Donatore di Sangue' 2023 è l'Algeria, attraverso il suo Servizio trasfusionale nazionale. Le persone che donano il sangue aiutano a salvare la vita di milioni di persone ogni anno, un atto di altruismo che viene celebrato ogni anno il 14 giugno, nell'anniversario della nascita di Karl Landsteiner, che nel 1930 ricevette il Premio Nobel per la sua scoperta del sistema dei gruppi sanguigni ABO. La Giornata è un evento che sottolinea l'importanza di donare e donare regolarmente, sangue o plasma, per creare un approvvigionamento sicuro e sostenibile di sangue ed emoderivati, in modo che tutti i pazienti bisognosi possano ricevere cure tempestive. In molti paesi, i servizi trasfusionali affrontano la sfida di rendere disponibile sangue sufficiente, garantendone al contempo la qualità e la sicurezza. La mancanza di accesso a sangue e prodotti sanguigni sicuri, soprattutto nei paesi a basso e medio reddito, ha un impatto su tutti i pazienti, compresi quelli che necessitano di trasfusioni regolari".

"Il World Blood Donor Day - Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è appuntamento internazionale istituito nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità su iniziativa del Ministero della Salute, e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno. Per l'ennesima volta, grazie all'attività della Fumettoteca la piccola cittadina di Forlì vanta proposte esclusive, collegate anche alle azioni fondamentali per raggiungere gli importanti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’Onu alla quale la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub, unica in Emilia Romagna, da anni aderisce - conclude -. Un'attività di promozione e progettazione, sempre più dinamica ed efficiente, che lo Staff Fumettoteca mette in atto col solo lavoro di volontariato, è in grado di rende la 'Biblioteca dei Fumetti' crocevia della Letteratura Disegnata, col supporto di Rete del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, e donare la propria disponibilità gratuita, dietro prenotazione, per tutti gli interessati". Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.