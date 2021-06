Alla Fumettoteca si celbra il "World Bicycle Day 2021" con "Special: Tandem, 1, 2, 3 o più posti!"

Sul tandem c'è chi pedala e chi riposa, o si dedica ad altro, così come nei fumetti lo specchio della società moderna, senza dimenticare che: "Se hai voluto la bicicletta, pedala!". Giovedì 3 giugno 2021 in tutto il mondo verrà celebrata il "World Bicycle Day 2021 - Giornata Mondiale della Bicicletta", istituita da una risoluzione dell'Assemblea dell'ONU, nata per promuovere la bicicletta a livello mondiale. La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", come ogni anno, promuove una originale iniziativa legata al mondo della “bicicletta fumettata”, grazie ad una specifica mostra online e una apertura pubblica straordinaria per giovedì 03 giugno dalle ore 14:00 alle 18:00. Quindi, "Fumetto & Bicicletta", con "Special: Tandem, 1, 2, 3 o più posti!" una proposta speciale dedicata al mondo ciclistico dei tandem, ovvero uno spaccato della produzione fumettistica legata ai due e più posti del veicolo a pedali, iniziativa nella quale si può vedere sfrecciare sopra alle più svariate selle fumettistiche tantissimi personaggi, conosciuti o meno, nazionali e esteri. Quindi, i personaggi fumettati, da Batman a Superman, da Topolino a Paperino, da Felix a Stanlio e Olio, e tanti altri che per sport, per passatempo o per piacere, sedendo sul tandem in coppia, in tre, in quattro, fino a sei con Top Cat, cimentandosi sui pedali nei loro percorsi fumettati con bici tipiche o astruse. Una proposta che si ricollega alla Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo sociale e mondiale.

La proposta, in questo caso, verte sui seguenti punti: l'Obbiettivo 3 Salute e Benessere, l'Obbiettivo 11 Città e Comunità Sostenibili, l'Obiettivo 13 Lotta Contro il Cambiamento Climatico e l'Obiettivo 17 Partnership per gli Obiettivi. Un piccolo passo per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Per l'occasione a tutti coloro che arriveranno in bicicletta alla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" un fumetto in omaggio. Ovviamente sono molti, più di quanto si possa immaginare, i fumetti posti su due ruote, come la fotografa Valentina, di Crepax, appassionata di bici, la divertente "battaglia" Calvin e Hobbes contro il temibile mezzo ciclistico, lo stesso padre di Calvin è un appassionato, poco fortunato, ciclista. E poi ancora Diabolik che come via di fuga usa biciclette e ciclisti stesi sull’asfalto, ovviamente si tratta solo di uno dei suoi tanti trucchi, infatti sia bici che ciclisti sono sagome gonfiabili messi per fermare la polizia. A Forlì c'è l'Associazione Fiab Amici della Bicicletta di Forlì, una Organizzazione di tutela ambientale con la quale la Fumettoteca ha già varie volte collaborato, e ancora collaboreremo, che ha come obiettivo principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico.

Per conoscere dettagliatamente le iniziative fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.

