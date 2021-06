Alla Fumettoteca un'iniziativa per la "Giornata mondiale contro la droga"

Per il 26 giugno la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" propone l'iniziativa di sensibilizzazione sociale nata dall'adesione per la "Giornata Internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga". Immancabile partecipazione fumettistica alla Manifestazione Internazionale per il "International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking", grazie all'iniziativa intitolata "Fatti di Fumetto", con Mostra Online, esposizione consultabile in sede e apertura pubblica straordinaria nel pomeriggio di sabato 26 giugno, dalle ore 14 alle 18.

Un carrellata relativa alla produzione della Nona Arte allineata al tema della droga, la gallery online e l'esposizione in sede attive da sabato, "Giornata Mondiale contro la droga", con una attenta visuale sulla realizzazione fumettistica degli anni '40 e '50. L'innovativa proposta socio-culturale è formata da immagini, personaggi, tavole e copertine, veicolate attraverso l’uso dei fumetti, per parlare al pubblico da un “punto di vista diverso” sulla problematica sociale/individuale della dipendenza di droghe. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fanzinoteca@fanzineitaliane.it



La speciale mostra presenta una visuale adeguata e sufficiente a far ben comprendere come anche il medium fumettistico sia in grado di diramare istanze sociali, per mezzo di un linguaggio in grado di comunicare a tanti livelli. Lo stesso spazio social fumettotecario proporrà, di volta in volta, una sezione con le relative documentazioni. Non pochi i personaggi dei fumetti che, per vari motivi, sono strettamente legati alle situazioni di dipendenza, collane come Diabolik, Dylan Dog, per citarne due, gli stessi Supereroi hanno racchiuso nelle pagine il loro trascorso di dipendenza, tutto questo in una interessante carrellata con l’obiettivo, da parte della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", di mettere a disposizione la propria documentazione e competenze per sensibilizzare i diversi target interessati.

