Alla mostra "Ulisse" raddoppiano le visite guidate

A grande richiesta, raddoppiano le visite guidate ad aggregazione libera nell’ultimo giorno di apertura della mostra “Ulisse. L’arte e il mito” al Museo San Domenico.

Sabato 31 ottobre, in concomitanza con l’apertura serale dell’esposizione, sono infatti organizzate due visite guidate “fuori programma” in due diverse fasce orarie, la prima alle ore 21:00 e la seconda alle ore 21:20. Per i visitatori singoli, o per piccoli gruppi, l'appuntamento è presso la biglietteria della mostra.

Il servizio ha un costo pari a € 5,00 a partecipante, oltre al regolare biglietto di ingresso, con una capienza massima fissata a 15 partecipanti. E’ obbligatoria la prenotazione entro la giornata di giovedì 29 ottobre telefonando al numero 199151134 o inviando la richiesta a mostraforli@civita.it.

Nell’ottica di favorire l’afflusso dei visitatori a pochi giorni dalla chiusura, l’esposizione, a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, nella giornata di sabato 31 ottobre - ultimo giorno di apertura - sarà visitabile fino alle ore 23:00 (chiusura della biglietteria alle ore 22:00).

Si ricorda che sabato 31 ottobre è obbligatoria la prenotazione dei biglietti di ingresso per tutti i visitatori che dovrà essere effettuata entro la giornata di venerdì 30 ottobre.

Infine rimangono invariati gli orari della mostra: da martedì a venerdì dalle 9:30 alle 19:00; sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 9:30 alle 20:00 (la biglietteria chiude un’ora prima).