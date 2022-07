Alla ricerca di nuovi talenti: una serata con il concorso per voci "Collincanto"

Prezzo non disponibile

"Collincanto", inserita all’interno di Collinello in Festa, si terrà domenica 17 luglio a partire dalle ore 20:00 presso il campo sportivo di Collinello. La manifestazione è stata presentata dal direttore artistico Samuele Bazzocchi, dal presidente dell’A.S.D. Collinello Romano Amaducci e dal sindaco del Comune di Bertinoro, che ha dato il suo patrocinio, Gessica Allegni.

“Collincanto è un concorso canoro di singole voci (gli artisti possono scegliere di essere accompagnati da uno strumento e di presentare cover o brani inediti) nato quattro anni fa a Collinello”, ha esordito Bazzocchi, “il fine che ci prefiggiamo è la ricerca di nuovi talenti del territorio a cui vogliamo dare l’opportunità di esprimere il proprio potenziale musicale e di poter ambire a costruire un percorso artistico vero e proprio. Quest'anno sono previsti 11 partecipanti. La giuria sarà presieduta da Edilio Nicolucci e composta da Valentina Rambelli (insegnante di canto e componente della band Encuentros) e Raffaele Montanari (titolare dell’etichetta discografica PMS di Ravenna)”, conclude il direttore artistico.

“Il Comune di Bertinoro crede molto in questa iniziativa, tanto che stiamo ragionando fin da ora con gli organizzatori per portare, a partire dal prossimo anno, questo importante evento in centro a Bertinoro e inserirlo all’interno del nostro calendario estivo”, ha affermato il sindaco Allegni.

L’etichetta discografica riconoscerà questi premipremi: al 1° classificato una produzione discografica con registrazione di un brano, realizzazione e pubblicazione del videoclip; al 2° classificato una produzione discografica e registrazione di un brano, al 3° classificato un'audizione presso la casa discografica. I premi saranno assegnati in base a valutazione sulla tecnica, l’espressività e la presenza scenica. La serata sarà condotta dall’attrice Francesca Fantini.

Ecco i partecipanti: Francesco Fusconi, Alice Bellini, Silvia Picchi, Sofia Calabrese, Emanuel Binjakaj, Carlo Ronconi, Hilary Scali, Annalaura Matatia, Filippo Rigoni, Asia Canarezza, Alice Caselli.

Per info 3332208103.