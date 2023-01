Alla Rimbomba di Bertinoro una rilettura musicale del mito di Arianna e del Minotauro

Venerdì sera 6 gennaio al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, in via Mainardi 14, alle ore 21:30, appuntamento con "L‘eco del labirinto: musica e voce" tratto dalla raccolta di racconti “Stupor Mundi“ di Alessandra Gobbi. Uno spettacolo teatrale-musicale originale. La riscrittura - da parte di Alessandra Gobbi - del mito di Arianna e del Minotauro dentro la musica composta da Fabio Rossi. O se preferite la musica con la chitarra acustica di Fabio Rossi come eco del labirinto, narrato da Alessandra Gobbi sulla danza di Ariadne. Dedicato a tutte le donne figlie del sole. Che hanno sentita la divinità che dimora in loro sussurrare all'orecchio: "diventa ciò che sei!". E fu così che Ariadne abbandonata incontrò Dioniso. Venerdì sera sarà possibile cenare - alle ore 20:00 - prima dello spettacolo teatrale/musicale, che avrà inizio alle ore 21:30 - 21:45. E‘ necessaria la prenotazione: Telefono e Whatsapp 333.1296915 [Davide Fabbri].

Nella foto la locandina dell'evento