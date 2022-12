Alla Rimbomba il concerto blues di Angelo Leadbelly Rossi

Sabato sera 10 dicembre al Circolo culturale "La Rimbomba" di Bertinoro, alle ore 21:30. Angelo “Leadbelly” Rossi è un nome tutelare della scena blues nazionale. Quando in Italia si pensa ad un interprete di Blues vero, profondo ed onesto su un nome sono tutti d’accordo: Angelo “Leadbelly” Rossi. Si è guadagnato il soprannome “Leadbelly” in onore del primo disco scoperto, un album di Huddie Ledbetter meglio conosciuto come Leadbelly e per la stessa preferenza verso il blues acustico e rurale, quello che ha radici e origini nel Delta. Angelo Rossi ha viaggiato molto nel Mississippi collaborando a lungo con il bluesman americano Larry Johnson. Sabato sera Angelo Rossi sarà in buona compagnia: sarà accompagnato dal chitarrista Marco Vignazia. Sabato sera sarà possibile cenare alle ore 20:00. Il concerto avrà inizio alle ore 21:30. È necessaria la prenotazione: telefono e Whatsapp 333.1296915 (Davide Fabbri).