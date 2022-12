Alla Rocca delle Caminate il primo libro sulla storia dell'Aeronautica Caproni di Predappio

"L'aeronautica Caproni - Predappio" verrà presentato in anteprima nazionale martedì 13 dicembre, in occasione della cerimonia Premio di Laurea Franco Persiani, giunta alla quarta edizione, che si terrà a partire dalle 11 alla Rocca delle Caminate di Meldola. Un evento organizzato in collaborazione con il Centro studi Franco Persiani, l'Associazione italiana di Aeronautica militare e Ser.In.Ar.

In conclusione della cerimonia e della presentazione verrà offerto un brunch a buffet e ci sarà la possibilità di visitare il castello. "L'aeronautica Caproni - Predappio" è un libro che ricostruisce per la prima volta, in maniera sistematica e approfondita, la storia dell’Aeronautica Caproni di Predappio. Nel testo vengono affrontate tutte le tappe di quello che si rivelò essere un vero e proprio esperimento socio-culturale e industriale in pieno Ventennio Fascista: la fondazione dell’ebanisteria nel 1933, la sua trasformazione in fabbrica di aeroplani nel 1938, la nascita della MAP, la Società anonima Macchine Agricole di Predappio e la sua triste fine con l’avvento della Seconda guerra mondiale. Per ricostruire le vicende di questa impresa, che giunse a occupare fino a 1.700 dipendenti, sono state fondamentali le poche fonti oggi rimaste, sparse in diversi archivi in tutta Italia. Fotografie, fotoconfronti e i numerosi documenti fino ad oggi perlopiù inediti, restituiscono al lettore gli spazi, il mondo del lavoro, gli operai, la routine della fabbrica e le tante occasioni ufficiali che portarono in visita agli stabilimenti alcuni tra i più importanti protagonisti del ‘900.