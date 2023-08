Alla Rocca di Meldola arriva Denis Campitelli con lo spettacolo “A trebbo con Shakespeare”

Domenica 20 agosto alle 21,15, la Rocca di Meldola ospita Denis Campitelli in “A trebbo con Shakespeare” e a seguire il “Duo Baguette” in "Briciole di musica", con Andrea Branchetti all'organetto e clarinetto, Nicole Fabbri alla fisarmonica, glockenspiel, sega musicale.

In Romagna, fino a qualche anno fa nelle stalle, nelle lunghe e gelide notti d'inverno, uomini, donne e bambini si trovavano per raccontarsi storie attorno al lume di una lanterna. Sembra che le storie più raccontate, divertenti e inquietanti allo stesso tempo, fossero quelle in cui si parlava di spiriti. Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una casa colonica, viene ritrovato un vecchio manoscritto. Racconta degli spiriti di Amleto, Romeo, Giulietta e Otello. È Shakespeare. Riscritto da poveri contadini, rigorosamente in dialetto romagnolo.

Attore e autore, Denis Campitelli si forma inizialmente nella "Bottega del Teatro" di Franco Mescolini, per poi approfondire con grandi rappresentanti delle scene attoriali tra cui Piera degli Esposti, Mariano Rigillo, Roberto Guicciardini, Giovanni Balzaretti e il Teatro Agricolo. Apprende l'arte della "maschera", il teatro di strada, la tecnica dei trampoli in scena. Dal 2009 collabora con il Teatro Due Mondi e con il Teatro Patalò. Nel 2015 nasce il Teatro Zigoia con cui crea diversi spettacoli. Dalla passione per la lingua della sua terra, il romagnolo, intraprende la strada come autore. Scrive diversi spettacoli di successo: "La Rumagna l'è fata", "Barba e Capelli" sostenuto dal Mibact, regione Emilia-Romagna; "Caruzìr", svolto all'interno di una carrozzeria; "Il primo Secondo" sulla vita di un Casadei; "Ultima Fermata", monologo viaggiante all'interno di uno scuolabus. Ha all'attivo anche diverse partecipazioni televisive e cinematografiche tra cui "Una casa nel cuore" con Cristiana Capotondi, "Tempo instabile con probabili schiarite" con Luca Zingaretti, Carolina Crescentini e John Turturro; "LORO" di Paolo Sorrentino."Volevo solo nascondermi" di Giorgio Diritti sul pittore Antonio Ligabue in cui interpreta l'autista del pittore

Informazioni, prenotazioni e campagna abbonamenti 376 1224452. Ingresso intero 14 euro, ridotto 12 euro