Alla sala mostre di Piazza Fratti la collettiva dell'associazione "Amici dell’Arte di Forlimpopoli"

Dal 14 gennaio al 12 febbraio la Sala Mostre di Piazza Fratti ospita la collettiva a tema libero dell’associazione Amici dell’Arte di Forlimpopoli. Saranno in visione oltre una trentina di opere, acquerelli e olio su tela. Espongono Elda Baravelli, Luca Battistini, Maria degli Angeli, Lucia di Sacco, Claudia Fragorzi, Loris Marzocchi, Angelo Mazza, Marisa Morelli, Aurora Noccioli, Vitalba Pompinetti, Antonio Pini, Romana Venzi, Maria Viroli. La mostra segue quella che Gli Amici dell’Arte di Forlimpopoli hanno organizzato in estate in occasione delle Feste Artusiane. L’ingresso alla mostra è libero con apertura dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 18. La mostra gode del Patrocinio del Comune di Forlimpopoli,