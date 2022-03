Alla Sala San Luigi arriva "Drive my car" in versione originale

Martedì 22 alle 20:30, proiezione in versione originale sottotitolata in italiano

Quando Dal 22/03/2022 al 22/03/2022 Martedì 22 alle 20:30, proiezione in versione originale sottotitolata in italiano

Continua la rassegna dei martedì in lingua alla Sala San Luigi con "Drive my car" di Hamaguchi Ryusuke. Il film sarà presentato dalla Prof.ssa Motoko Ueyama del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna e dal duo Leo Canali ed Edoardo Saccone del progetto Casaba.



Giappone oggi. Kafuku, attore e regista teatrale, accetta di dirigere la pièce “Zio Vanja” per un festival a Hiroshima. Lì conosce la giovane Misaki, incaricata di fargli d’autista. Giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio, Kafuku e Misaki, superando diffidenze e paure, cominceranno a raccontarsi.



Il film verrà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano