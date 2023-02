Alla Sala San Luigi arriva "The Fabelmans", l'autobiografico di Steven Spielberg

Alla Sala San Luigi dall'11 al 19 febbraio è in programmazione il nuovo film drammatico autobiografico del 2022 diretto da Steven Spielberg, THE FABELMANS, ambientato nella New Jersey anni ’50.



Sammy Fabelman è un bambino di sette anni che i genitori Burt e Mitzi portano per la prima volta al cinema: suggestione e sconvolgimento davanti a “Il più grande spettacolo del mondo” (1952) di Cecil B. DeMille. È la scoperta dell’alba, del potere delle immagini. Dai genitori riceve poi in regalo la prima cinepresa, che usa per raccontare la vita in casa e fuori con gli amici. Tempo dopo la numerosa famiglia si sposta prima in Arizona e poi in California. Sammy si mette in gioco con piccoli film, imparando a cogliere anche i segnali di dolorose fratture tra i genitori. Se a casa la situazione si fa claustrofobica, le cose a scuola non vanno meglio: nel nuovo liceo a Los Angeles sperimenta sulla sua pelle forme bullismo, retaggi di un antisemitismo mai sopito.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 11 febbraio ore 21.00

domenica 12 febbraio Matinée ore 9.00 e ore 18.15

martedì 14 febbraio ore 21.00 ORIGINAL VERSION WITH ITALIAN SUBTITLES



domenica 19 febbraio ore 21.00