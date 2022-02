Alla sala san luigi arriva "West side story" di Steven Spielberg

"West side story" di Steven Spielberg è ambientato a New York, 1961. Tony e Maria si amano, ma sono legati a due bande rivali, in guerra per il controllo del West Side. L'adattamento di Steven Spielberg dell'omonima pièce del 1957. Il film ha ottenuto 7 candidature a Premi Oscar, Il film è stato premiato a Golden Globes, 5 candidature a BAFTA.

Il film è stato premiato a National Board, 9 candidature a Critics Choice Award, 1 candidatura a SAG Awards, 1 candidatura a Writers Guild Awards, 1 candidatura a CDG Awards, 1 candidatura a Producers Guild, Il film è stato premiato a AFI Awards, 2 candidature a NSFC Awards, In Italia al Box Office West Side Story ha incassato nelle prime 8 settimane di programmazione 535 mila euro e 142 mila euro nel primo weekend.



Il film verrà proiettato Martedì 1 Marzo alle 21, preceduto dalla presentazione del duo cinefilo Leo Canali ed Edoardo Saccone, creatori del progetto podcast "Casaba".