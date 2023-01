Alla Sala San Luigi arrivano i film d'animazione giapponesi nella rassegna “Anim&core”

La Sala San Luigi lancia “Anim&core”, la nuova rassegna di film d'animazione giapponesi, genere che ha profondamente segnato il cinema mondiale e che si distingue per un impianto visivo originale, ricchezza narrativa, rinato senso della meraviglia e rifiuto del rassicurante intreccio “buoni contro cattivi”. Queste caratteristiche ne fanno uno strumento di scoperta della natura umana e una proposta di grande spettacolo, superando il pregiudizio di essere riservato solo ai più giovani.In quest'ottica, la Sala San Luigi propone sei appuntamenti, con proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano il giovedì sera e la domenica pomeriggio.

Il primo film, in programma giovedì 19 gennaio alle ore 20.30, è One piece red film, il nuovo lungometraggio anime diretto da Gor? Taniguchi basato sull’iconico manga di Eiichir? Oda, che vede la ciurma di Cappello di Paglia insieme ai pirati più famigerati dei Sette Mari riunirsi per una nuova avventura: raggiungere una misteriosa isola, dove si esibirà la cantante Uta, la più nota al mondo. Il film sarà introdotto da Matteo Piscaglia “Il Narratore Pirata - One Piece: 20 anni (+1) di avventure.” La proiezione sarà replicata domenica 22 gennaio alle ore 15.30.

Seguirà la proposta del film Si alza il vento diretto da Miyazaki, fondatore insieme a Takahata della mitica casa di produzione Studio Ghibli, in programma giovedì 2 febbraio ore 20.30 e domenica 5 febbraio ore 15.30. Il film racconta la vita e la tragica storia d’amore di Jir? Horikoshi, l’ingegnere aeronautico che durante il secondo conflitto mondiale progettò numerosi aerei da combattimento utilizzati dai giapponesi nelle azioni di guerra contro gli americani, tra i quali il Mitsubishi A6M “Zero”, utilizzato nell’attacco di Pearl Harbor. Da ragazzo il protagonista incontra nei propri sogni l’ingegnere italiano Giovanni Battista Caproni, pioniere dell’ingegneria aeronautica. Ultimo film, in programma giovedì 16 febbraio ore 20.30 e domenica 19 febbraio ore 15.30, sarà Akira, film capostipite e padre di tutte le animazioni giapponesi, pellicola basata sull'omonimo manga, considerato il capolavoro assoluto di ?tomo. Akira fa parte del novero di anime che, con il loro successo, hanno reso l'animazione giapponese popolare in Occidente. Per comprendere meglio l'importanza di questo film, basti sapere che i fratelli Wachowski vi si sono ispirati per creare Matrix e che la Warner Bros. ne ha comprato i diritti scritturando Leonardo Di Caprio come interprete principale. Il film è ambientato nel 2019 post-atomico di una Neo-Tokyo dilaniata da violenza e scontri tra governo e ribelli, dove due amici d'infanzia vengono trascinati nel mondo criminale di Neo Tokyo e sono costretti a combattere per sopravvivere.

Tutta la rassegna è organizzata in collaborazione con Associazione Torre Nera e Casaba, i cui esperti di cinema e cultura orientale introdurranno la visione dei film il giovedì sera. Inoltre all'ingresso in tutte le serate della rassegna sarà possibile gustare una selezione di birre del Barrino e acquistare i fumetti della Fumetteria EtaBeta, entrambi collaboratori delle rassegna.

Biglietto unico: euro 7,00. Info: www.salasanluigi.it