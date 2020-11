Alla sala San Luigi diretta live con il regista Luca Zambianchi

Terzo appuntamento con "Prove tecniche" il programma live della Sala San Luigi dove i protagonisti sono gli artisti di Forlì .Giovedì 26 novembre alle ore 20.30 il tema sarà il cinema con un'intervista live a Luca Zambianchi, giovane regista forlivese in rampa di lancio, autore nel 2020 del suo primo lungometraggio "Quel che conta e il pensiero" che parteciperà al Festival del Cinema di Porretta Terme con uscita sulla piattaforma Mymovies . Luca Zambianchi è uno sceneggiatore, regista e pilota d'aerei. Durante gli anni dell'università, fa esperienza da co-regista nella produzione teatrale studentesca di "Sogno di una notte di mezza estate" di W. Shakespeare. I suoi cortometraggi "Solitudine On Demand" (2016), "Lo Spettatore" (2016), "Il Ballo" (2018) e "American Tales" (2019) sono stati proiettati in festival nazionali e internazionali. "Quel che conta è il pensiero" (2020) è il suo lungometraggio d'esordio. Giovedì sera, il regista forlivese, si aprirà live al pubblico con racconti e aneddoti legati all'esperienza sui set. Inoltre il pubblico potrà partecipare direttamente all'intervista rivolgendo domande i canali social della Sala San Luigi. Durante la serata verranno letti inoltre tutti i messaggi ricevuti nella rubrica Cinepost: una rubrica nata per permettere al pubblico della Sala di rimanere in contatto con il cinema del centro storico, attraverso racconti e storie degli spettatori e spettatrici legati alla propria esperienza nelle sale inviate tramite Facebook e Instagram, o imbucate direttamente alla cassetta postale presente all'ingresso della sala. L'appuntamento con "Prove Tecniche" è previsto quindi per giovedì 26 novembre a partire dalle ore 20.30 sulle pagine Facebook ed Instagram della Sala San Luigi.