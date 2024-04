Alla Sala San Luigi due proiezioni speciali di "Perfect blue"

Nell'ambito della rassegna ANIM&CORE, lunedì 22 aprile ore 21.00 e martedì 23 aprile ore 18.30 la Sala San Luigi vi propone due proiezioni di PEFERCT BLUE che arriva per la prima volta al cinema restaurato in 4k.

Opera prima e capolavoro di Satoshi Kon, PERFECT BLU è il primo psycho-thriller di animazione giapponese della storia tratto dal romanzo originale scritto da YOSHIKAZU TAKEUCHI e realizzato con la supervisione di KATSUHIRO OTOMO (Akira).

Il film racconta di una giovane pop star giapponese che decide di abbandonare la musica e di darsi alla recitazione, debuttando in una serie TV drammatica. Tra insistenti minacce, uno stalker ossessionato da lei, omicidi sul set e allucinazioni varie, la ragazza si ritrova a essere in uno stato di grave instabilità mentale.



In sala saranno disponibili mini-poster del film e sarà presente lo stand di Birrino Forlì (lunedì dalle ore 20.00 e martedì dalle ore 18.00)