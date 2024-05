Slla Sala San Luigi "Dune parte II"

Euro 6,50 intero; euro 5,50 ridotto under 12 e over 65; euro 4,50 ridotto universitari

Alla Sala San Luigi è in programmazione il nuovo film di Denis Villeneuve , "DUNE PARTE II"



Paul Atreides e Lady Jessica, rispettivamente figlio e compagna del duca Leto Atreides, sono in fuga nel deserto di Arrakis, tallonati dalle truppe del barone Vladimir Harkonnen. Nel deserto Paul si unisce ai Fremen, affascinato dalla coraggiosa guerriera Chani. Il giovane sente su di sé la pressione della madre e di parte dei Fremen, che lo considerano l’atteso messia che li libererà e li guiderà alla “guerra santa” contro l’impero.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 11 maggio ore 21.00

martedì 14 maggio ore 21.00 IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



domenica 19 maggio ore 21.00