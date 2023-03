Alla Sala San Luigi è in programmazione il film Close

Alla Sala San Luigi è in programmazione dal 4 al 12 marzo il film Close.



Campagna belga, oggi. Léo e Rémi sono due preadolescenti che frequentano le scuole medie. Sono cresciuti insieme, frequentandosi ogni giorno, tra giochi e studio; mangiano e dormono spesso a rotazione a casa dell’uno o dell’altro. Un’amicizia per la pelle, come tante, soprattutto negli anni puri dell’infanzia. Anche a scuola Léo e Rémi fanno tutto insieme, finché non finiscono nel mirino delle chiacchiere da corridoio dei compagni.



“Close” è un film che conquista per il modo in cui delinea con delicatezza un dramma sfaccettato e problematico, un racconto che viaggia sempre a misura dello sguardo di bambino, scandagliandone le sfumature altalenanti tra gioco, spensieratezza, sogno e scoperta del primo dolore. Per i temi trattati, è complesso, problematico, per dibattiti.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 4 marzo ore 21.00

domenica 5 marzoore 18.15

martedì 7 marzo ore 21.00 VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA IN ITALIANO



domenica 12 marzo ore 21.00