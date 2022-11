Alla sala San Luigi il giallo "Omicidio nel West End"

Alla Sala San Luigi arriva il nuovo giallo di Tom George, "Omicidio nel West End". Siamo nella Londra anni ’50, nella centrale zona del West End, dove va in scena il giallo “Trappola per topi” di Agatha Christie. Quando il regista hollywoodiano Leo Kopernick, incaricato dell’adattamento del soggetto per il grande schermo, viene trovato morto nei camerini del teatro, si apre la caccia all’assassino. L’intero cast di “Trappola per topi” finisce nella lista dei sospetti.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 12 novembre ore 21.00

domenica 13 novembre ore 9.00 e ore 18.15

martedì 15 novembre ore 21.00 IN VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



domenica 20 novembre ore 21.00