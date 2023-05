Alla Sala San Luigi è in programmazione "L'ultima notte di amore"

Intero € 6,00, Ridotto € 5,50 (under 12 e over 65), Ridotto UNIVERSITARI € 4,50

Dal 6 al 14 maggio la Sala San Luigi propone il film di Andrea Di Stefano "L'ULTIMA NOTTE DI AMORE".



Franco Amore è un poliziotto all'ultimo giorno di lavoro dopo trent'anni di integerrimo servizio nelle forze dell'ordine. Ha già anche a lungo meditato il discorso d'addio in cui ricorda di non avere mai sparato a nessuno anche se gli incarichi pericolosi non gli sono mancati. La sua nuova moglie, la figlia che studia all'estero e gli amici hanno organizzato una festa a sorpresa per lui quando, all'improvviso, viene richiamato in servizio perché è accaduto un fatto grave.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 6 maggio ore 21.00

domenica 7 maggio ore 18.15

martedì 9 maggio ore 21.00



domenica 14 maggio ore 21.00