Alla Sala San Luigi "Il capo perfetto" con Javier Bardem

Quando Dal 11/02/2022 al 15/02/2022 Venerdì 11 e Sabato 12 alle 21, Domenica 13 alle 18:15 e alle 21. Martedì 15 alle 21 in versione originale con sottotitoli in italiano.

Alla Sala San Luigi di Forlì nel weekend è prevista la proiezione del film "Il capo perfetto" con Javier Bardem.

Come erede dell’azienda di medie dimensioni del padre, la Básculas Blanco, uno dei principali produttori spagnoli di bilance professionali, Blanco governa il suo staff con una mentalità seducente e distruttiva, avvicinandoli con i suoi modi paterni e poi cacciandoli quando non servono più ai suoi bisogni. Blanco predica sempre un’etica del lavoro forte e morale ai suoi dipendenti – le parole “Sforzo, Equilibrio, Lealtà” sono dipinte in rosso sulle pareti del magazzino – ma è disposto a calpestare chiunque pur di rimanere un giocatore di primo piano nella commedia del potere di cui si sente protagonista assoluto.



Il film verrà proiettato in Sala, venerdì 11 alle 21, sabato 12 alle 21 con la presentazione del duo cinefilo di Leo Canali e Edoardo Saccone "Casaba"; domenica 13 alle 18:15 e alle 21. Martedì 15 il film sarà in versione originale con sottotitoli in italiano.