Alla Sala San Luigi il film "Nido di vipere"

Alla Sala San Luigi è in programma il thriller del regista sudcoreano Kim Yong-hoon "NIDO DI VIPERE". Il film racconta le difficili esistenze di un gruppo di persone tra loro sconosciute, ma legate dal destino e da una borsa piena zeppa di denaro, che a ognuno di loro occorre per motivi differenti. I destini di questi tre personaggi e le loro vite si intrecceranno inevitabilmente, mentre ognuno di loro cerca di tirarsi fuori dai guai in cui si è cacciato.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 15 ottobre ore 21.00

domenica 16 ottobre ore 18.15

martedì 18 ottobre ore 21.00 IN VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



domenica 23 ottobre ore 21.00