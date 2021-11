Alla Sala San Luigi "Il matrimonio di rosa" in versione originale con sottotitoli in italiano

Continuano le proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano alla Sala San Luigi con "Il matrimonio di Rosa", martedì 23 novembre alle 21.



Rosa è una sarta che lavora nel cinema e vive a Valencia. Ha una figlia che ha avuto due gemelli e si è trasferita a Manchester ma non è propriamente felice. Suo fratello, che si sta separando dalla moglie, le affida tutte le volte che può i suoi figli mentre la sorella non ha tempo di occuparsi del loro anziano genitore che, tra l'altro, sta così bene con Rosa da voler lasciare la propria abitazione per andare a vivere insieme. Lei non regge più il carico e decide di lasciare la città per andare a riaprire il laboratorio di sartoria che fu di sua madre in una cittadina di provincia. Inoltre vuole sposarsi con la persona che ha deciso di amare di più.