Alla Sala San Luigi in programma "Decision to leave"

Alla Sala San Luigi è in programmazione dal 25 marzo al 2 aprile il nuovo film di Park Chan-wook, "DECISION TO LEAVE".



Hae-joon è un detective infallibile e un marito insoddisfatto: quando si trova alle prese con un caso di suicidio, ritiene che si tratti in realtà di omicidio. Per questo indaga sulla moglie cinese della vittima, Seo-rae, ma se ne innamora all'istante. Attraverso una sottile rete di seduzione, Seo-rae sembra soggiogare Hae-joon, che però ha un'intuizione che potrebbe ribaltare il corso dell'indagine.





IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 25 marzo ore 21.00 con INTRODUZIONE DI EDOARDO SACCONE E LEO CANALI DI CASABA PODCAST

domenica 26 marzo ore 18.15



domenica 2 aprile ore 21.00