Alla sala San Luigi in programma "The Old Oak"

Alla Sala San Luigi a partire da domenica 7 gennaio è in programmazione il film "The Old Oak" di Ken Loach. Siamo nel 2016 in Inghilterra del Nord, in una cittadina un tempo legata all’attività mineraria e ora con un’economia implosa, segnata da povertà e diffusa disoccupazione. Quando arrivano delle famiglie di profughi siriani, gli abitanti rispondono con freddezza: c’è paura, non tanto del “diverso”, quanto di nuove bocche da sfamare. E così si verificano episodi di odio e intolleranza. A dare un cambio di passo alla situazione sono il proprietario di un pub della zona, TJ Ballantyne, e una ragazza siriana, Yara. Insieme organizzano dei pranzi domenicali per la comunità. Da lì (ri)parte il dialogo, il cammino di convivenza solidale.



IN PROGRAMMAZIONE:

domenica 7 gennaio ore 18.15 ed ore 21.00



domenica 14 gennaio ore 15.30 ed ore 21.00