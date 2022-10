Alla Sala San Luigi in programmazione "Bullet train"

Alla Sala San Luigi è in programmazione "Bullet train" di David Leitch, con Brad Pitt che interpreta Ladybug, un killer perseguitato dalla sfortuna, o almeno, così crede lui. Deciso a portare a compimento per una volta tanto senza imprevisti un incarico all’apparenza semplice – rubare una valigetta – sale su uno dei cosiddetti "treni-proiettile" sulla tratta Tokyo- Kyoto. Quello che non sa è che lì troverà altri killer legati fra loro, ma con obiettivi contrastanti.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 22 ottobre ore 21.00

domenica 23 ottobre ore 18.15

martedì 25 ottobre ore 21.00 IN VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



domenica 30 ottobre ore 21.00