Sul grande schermo della Sala San Luigi in programmazione "Ferrari" di Micheal Mann

Prezzo Intero € 6,50, Ridotto € 5,50 (under 12 e over 65), Ridotto € 4,50 UNIVERSITARI

Dal 17 al 25 febbraio alla Sala San Luigi è in programmazione il nuovo film di Micheal Mann, "FERRARI".

Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey sono i protagonisti del lungometraggio che racconta l'estate del 1957, quando Enzo Ferrari si trova a dover prendere delle decisioni difficili. La sua azienda non vende più come un tempo e in pista, nelle gare, i tempi non infrangono più i record. A questo si aggiungono sofferenti pagine personali: ha da poco perso il figlio Dino e il rapporto con la moglie Laura è disperso. A rendere meno amare le sue giornate è la relazione con la giovane Lina Lardi, da cui ha avuto un figlio, Pietro. La Mille Miglia può rappresentare un momento di svolta.



IN PROGRAMMAZIONE:



sabato 17 febbraio ore 21.00

domenica 18 febbraio ore 18.15



domenica 25 febbraio ore 15.30 ed ore 21.00