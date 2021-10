Alla Sala San Luigi l’Inferno raccontato attraverso l’improvvisazione teatrale

Indirizzo non disponibile

Giovedì 14 ottobre alle 21.00, la Sala San Luigi ospiterà lo spettacolo di improvvisazione teatrale “Improvvisare (è) l’Inferno”, ultimo evento della rassegna “In Viaggio con Dante”, dedicata interamente al Sommo Poeta in occasione del 700° anniversario della sua morte.

Gli attori Andrea Campelli e Fabio Magnani accompagneranno il pubblico in un viaggio improvvisato nell’Inferno contemporaneo della Divina Commedia per scoprire i peccati e le pene del ventunesimo secolo. Negli improbabili panni di Dante e Virgilio, due attori giocheranno con il pubblico, improvvisando e interagendo per scoprire che l'Inferno forse può essere divertente.

L’evento è organizzato dalla Sala San Luigi con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il biglietto unico è di € 5,00 con prenotazione consigliata su www.eventbrite.it Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.salasanluigi.it e sulle pagine social della Sala San Luigi.