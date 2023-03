Alla Sala San Luigi in occasione dell'8 marzo torna l’apericinema con il film “Anche io”

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, mercoledì 8 marzo la Sala San Luigi, in collaborazione con Cooperativa Equamente e Associazione Spazio 2030, propone una sera-ta di Apericinema con il film “ANCHE IO”.



A partire dalle ore 19.45, sarà possibile gustare nel cinema del centro storico di Forlì l'ottimo aperitivo curato da Cooperativa Equamente.



Seguirà alle ore 21.00 l’introduzione di Spazio 2030 alla proiezione di "Anche io". Il film di Maria Scharder, tratto da una storia vera, si basa sul lungo articolo scritto da Jodi Kantor e Megan Twohey (giornaliste del New York Times) poi diventato un libro, “She Said”, in cui hanno messo nero su bianco anni di molestie, abusi, insabbiamenti e minacce perpetrati dal produttore Harvey Weinstein che nel film non compare mai (si sente solo la sua voce in una registrazione che fa rabbrividire) per una scelta ben precisa.



Anche io non è un film su Harvey Weinstein ma sulle donne, dalle due giornaliste alle sopravvissute, che insieme lo hanno fermato permettendo, inoltre, che il movimento del #MeToo di Raeana Burke esplodesse in tutto il mondo.



La serata rientra nella programmazione di eventi del Comune di Forlì dedicati alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.



Biglietto unico a euro 10,00 + diritto di prevendita acquistabile sul sito Liveticket. La prevendita sarà aperta fino a martedì 7 marzo. Presso la biglietteria del cinema sarà possibile acquistare il biglietto per la proiezione cinematografica.