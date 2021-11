Venerdì 5 e Sabato 6 Novembre alle 21, Domenica 7 Novembre alle 18 e alle 21:15. Martedì 9 Novembre: proiezione in versione originale con sottitotoli in italiano

Quando Dal 05/11/2021 al 09/11/2021 Venerdì 5 e Sabato 6 Novembre alle 21, Domenica 7 Novembre alle 18 e alle 21:15. Martedì 9 Novembre: proiezione in versione originale con sottitotoli in italiano

Alla Sala San Luigi proiezione in italiano e in versione originale di "Dune" di Denis Villeneuve. Il film sarà proiettato alla Sala venerdì 5 e sabato 6 Novembre alle 21, domenica 7 Novembre alle 18 e alle 21:15. Martedì 9 novembre si terrà la proiezione in versione originale con sottitotoli in italiano.

Il pianeta Arrakis è un pianeta desertico, dove l’acqua scarseggia e unico posto al mondo dove nell’aria esiste una sostanza chiamata spezia, polvere psicoattiva che aumenta le capacità cerebrali, inebria, è ottima per la salute ed è anche necessaria per affrontare i viaggi interstellari. Da millenni le grandi casate si alternano sul pianeta per estrarre la spezia e rivenderla a prezzi altissimi: qualcosa di buono che come sempre viene piegato ai vili interessi capitalistici. Ora l’imperatore ha assegnato alla casata degli Atreides, nota per essere da sempre leale all’impero e di prendere scelte giuste, l’amministrazione di Arrakis per portare pace e prosperità su un pianeta in cui gli autoctoni, i Fremen, sono oppressi e costretti a nascondersi sotto il sole estenuante del deserto.





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...