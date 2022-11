Alla Sala San Luigi torna il matinée: colazione più film con "Omicidio nel west end"

Domenica 13 novembre arriva la Matinée alla Sala San Luigi con il film "Omicidio nel West End". La storia è ambientata nel West End londinese degli anni '50, dove fervono i preparativi per la realizzazione di un adattamento cinematografico di una pièce teatrale di grande successo. I piani, però, subiscono una battuta d'arresto, quando uno dei membri più importanti della troupe, il regista Leo Kopernick (Adrien Brody), viene ucciso. Il caso di omicidio viene affidato all'ispettore Stoppard (Sam Rockwell), un uomo stanco del mondo, e alla sua giovane assistente, l'agente Constable Stalker (Saoirse Ronan). Mentre le vittime per mano del serial killer aumentano, i due agenti si ritroveranno invischiati in un complesso mistero e dovranno indagare nel sordido quanto affascinante ambiente del dietro le quinte teatrale, rischiando la vita pur di portare a termine la loro indagine. Prima della proiezione sarà possibile gustare un'ottima colazione dalle ore 9.00 mentre la proiezione inizierà alle ore 10.00. Biglietto disponibili su liveticket.it