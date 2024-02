Alla Sala San Luigi un nuovo appuntamento con le animazioni giapponesi: omaggio a Hayao Miyazaki

Alla Sala San Luigi proseguono le proiezioni targate Anim&Core, rassegna dedicata ai lungometraggi d’animazione giapponesi. Dopo il successo di pubblico registrato da “Inu-oh”, l’ultima visionaria pellicola di Masaaki Yuasa, la rassegna continua con un omaggio al regista Premio Oscar Hayao Miyazaki. La scelta è ricaduta, tra le tante imperdibili pellicole che il maestro dell’animazione ci ha regalato, tra due titoli straordinari che incorniciano la sua carriera a distanza di quarant’anni uno dall’altro.

Mercoledì 7 febbraio dalle ore 20:00 la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano di “Nausicaa della Valle del vento” il capolavoro del 1984 che ha consacrato il regista alla fama internazionale. Introduce la proiezione Davide Quartucci, esperto di Storia, Civiltà e Culture orientali. Il film sarà proiettato anche venerdì 9 febbraio dalle ore 20:00 nella versione doppiata in italiano, presentazione a cura di Leonardo D’Angeli, illustratore per la rivista F.r.a.m.e.d.

Nausicaa, principessa di un piccolo regno in un mondo postapocalittico, viene coinvolta in una guerra tra nazioni rivali mentre un disastro ambientale minaccia la sopravvivenza del genere umano. Un’opera poetica rivoluzionaria, piena di speranza ma che mette in evidenza sin da subito l’importanza della tematica ambientalista nella produzione di Miyazaki, diventa punto di riferimento e pietra miliare per l’animazione non solo giapponese ma mondiale.

La rassegna non poteva che concludersi con l’ultimo capolavoro del maestro giapponese “Il ragazzo e l’airone” (2024), uscito a quarant’anni di distanza da “Nausicaa”, che segna l’approdo di una carriera senza pari e secondo alcuni costituisce il testamento spirituale del regista. Mercoledì 21 febbraio dalle ore 20:00 la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano, e venerdì 23 febbraio dalle ore 20:00 in versione doppiata in italiano. Introduce il film Edoardo Saccone, professore, autore di romanzi e del podcast cinefilo CASABA podcast.

Mahito, un ragazzino di 12 anni, fatica ad ambientarsi nella nuova città dopo la morte della madre. La guerra fa da sfondo al suo dramma personale. Tuttavia, quando un airone parlante lo informa che sua madre è ancora viva, entra in un mondo fantastico alla sua ricerca. Un’opera surreale, e al temo stesso racconto di formazione, una gioia per gli occhi e un balsamo per lo spirito.

Durante ogni serata sarà possibile degustare una selezione di birre artigianali fornite da Birrino - birra vino dispensa e BIFOR BIRRERIA FORLI'. Nell'atrio troverai assortimento di libri, manga e albi illustrati forniti dalla Libreria Mondadori Forlì. Evento in collaborazione con l'Associazione ludica La Torre Nera, Billy – Rivista di cinema e altre perversioni e Casaba podcast.