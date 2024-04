Alla sala Sangiorgi i quartetti per pianoforte di Mozart

Giovedì 2 maggio 2024, alle ore 21.00, presso la Sala Sangiorgi, corso Garibaldi 98, Forlì, concerto con l’esecuzione dei 2 quartetti per pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart. Questa combinazione di strumenti ispirò Mozart per comporre queste sue tardive opere che rappresentano il primo capolavoro di questo genere. Infatti né Beethoven durante la sua maturità, né Haydn composero quartetti con pianoforte. Mozart si delizia nell’avere una più ricca tessitura del più comune trio per piano ed una più ampia sonorità del quartetto per archi. L’editore Hoffmeister commissionò ben 3 quartetti a Mozart ma, trovandoli troppo complessi e difficili per un mercato amatoriale, gli revocó l’incarico. L’entusiasmo, comunque, spinse Mozart a comporne ugualmente 2 e quello che ci è pervenuto è tra le punte più alte del suo genio. I protagonisti del concerto sono Paolo Chiavacci al violino , Michele Rivi alla viola, Matteo Montanari al violoncello, Pierluigi Di Tella e Jorge Juárez Alvarez al pianoforte. Ingresso 2 euro.