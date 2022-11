Alla scoperta de"La Madonna dell’Umiltà di Galeata e le varie iconografie mariane" al Museo Mambrini di Pianetto

Prezzo non disponibile

Domenica 27 novembre, alle ore 16.00, presso il Museo Civico “Mons. Domenico Mambrini” di Pianetto (Galeata), Pier Giorgio Pasini presenterà una relazione dal titolo dal titolo “La Madonna dell’Umiltà di Galeata e le varie iconografie mariane”. La conferenza si concenterà anche sui magnifici affresci trecenteschi e quattrocenteschi di inconografia mariana espositi nella sezione storico-artista del Museo Mambrini e provenienti dalla piccola chiesa romanica di S. Maria al Pantano.

Pier Giorgio Pasini si occupa di storia dell’arte rinascimentale fin dagli anni Settanta, quando diresse la mostra “Sigismondo Pandolfo Malatesta e il suo tempo” (Rimini, 1970). Già nel catalogo di tale mostra figurano i suoi primi studi su Matteo de’ Pasti, che poco dopo lo indussero a proporre una completa revisione della cronologia delle medaglie pastiane. Allo studio dell’attività di Matteo de’ Pasti l’autore si è dedicato anche in numerosi altri lavori.E’ stato Ispettore onorario della Soprintendenza per i Beni artistici e storici e ha partecipato, con incarichi direttivi o di responsabilità scientifica, all’ideazione e all’organizzazione di numerose esposizioni, fra cui “Guercino ritrovato. Collezioni e committenze riminesi 1642-1660” (2002) e “Seicento inquieto. Arte e cultura a Rimini” (2004).

Pasini ha inoltre collaborato all’ordinamento scientifico del Museo della Città “Luigi Tonini” di Rimini, del Museo di Stato della Repubblica di San Marino e alla fondazione di alcuni musei comunali e parrocchiali (Santarcangelo, Saludecio, Roncofreddo). Ha scritto volumi monografici sull’arte del Trecento e del Quattrocento, sul Guercino e sul Cagnacci, e ha preso parte a numerosi convegni sugli stessi temi, in Italia e all’estero. Le sue pubblicazioni contano più di trecento scritti tra volumi, articoli e saggi. Direttore responsabile di “Romagna arte e storia” dal 1980 al 2016; nel 2001 è stato insignito del Sigismondo d’Oro.

Per info: Ufficio cultura tel 0543.981854 – cultura@comune.galeata.fc.it