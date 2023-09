Alla scoperta degli angoli nascosti del centro storico: camminata culturale con Gabriele Zelli

Domenica 1 ottobre, con ritrovo e partenza alle ore 10.00 da piazza Saffi, angolo via delle Torri, Gabriele Zelli condurrà una passeggiata culturale alla scoperta di alcuni angoli nascosti del centro storico di Forlì e ne racconterà la storia. La prima tappa sarà la via Volturno con diversi edifici caratterizzati da portali cinquecenteschi che dimostrano come la Forlì dell'epoca si espanse verso l'attuale corso della Repubblica.

Si procederà quindi su via dell' Aste per ammirare l'imponente Palazzo Mangelli e ricordare il terribile bombardamento del 10 dicembre 1944 quando una bomba tedesca ad alto potenziale fu sganciata in zona e devastò due antichi palazzi, Albicini e Merenda, e danneggiò Palazzo Prati Savorelli. Proprio sul retro di questo antico edificio, che conserva una straordinaria collezione di antichi quadri, sarà possibile vedere una statua che raffigura San Michele Arcangelo. La tappa successiva della camminata porterà i partecipanti davanti alla Torre Numai, una delle ultime testimonianze delle strutture che fino al Rinascimento venivano utilizzate per la difesa dell' abitato. Poi ci si sposterà in via Maurizio Quadrio, dove per l'insieme delle attività commerciali che un tempo caratterizzavano la zona era chiamato "E' borg dal sarach". La passeggiata terminerà dopo aver percorso le vie Maldenti e Merlini e i vicoli Gaddi e Sassi, che ancora hanno la pavimentazione in acciottolato e sono caratterizzate dalla presenza di diversi importanti palazzi, nonché fregi e decori antichi, che saranno puntualmente illustrati da Gabriele Zelli.

L'iniziativa si svolgerà in concomitanza con l'evento Sport-lì. Lo sport nel cuore di Forlì. Partecipazione gratuita. Per informazioni: Gabriele Zelli: 3493737026.