Alla scoperta dei 7 peccati capitali nel centro storico di Forlì tra storia e personaggi

Alla scoperta de "I 7 peccati capitali di Forlì", venerdì 26 agosto, con il nuovo progetto di visita guidata ideata e condotta da Chiara Macherozzi, Guida Turistica della Regione E-R, a spasso per il centro storico di Forlí, attraverso tappe correlate ad episodi e personaggi emblematici dei 7 peccati capitali: superbia, avidità, ira, invidia, lussuria, gola e accidia.

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre giovedì 25 agosto tramite whatsapp scritto al numero 349-8087330 .La visita guidata, in modalità ad aggregazione libera, si effettuerà solamente al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro e non oltre il termine prestabilito . La visita guidata è per un pubblico adulto. Tariffa a testa : dai 18 anni € 15

Ritrovo ore 20:30 Chiostro di San Mercuriale, Piazza Saffi, Forlí. La visita guidata si svolgerà interamente all’aperto, non si svolgerà in caso di pioggia La visita guidata si svolgerà in ottemperanza alla normativa vigente anti-COVID-19 .