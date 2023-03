Alla scoperta dei censimenti storici del XIX secolo con la Fondazione Rosetti

"Evoluzioni demografiche e mutamenti delle tipologie familiari nel XIX secolo", è il convegno che si svolgerà a Forlimpopoli, nella Sala Consiliare, venerdì 24 marzo alle 15:30. Introduce il presidente della Fondazione Italia Argentina-Emilio Rosetti, Maurizio Castagnoli.

Gli interventi saranno di Rosella Rettaroli (Università degli Studi di Bologna) su Le fonti di stato per conoscere l’evoluzione della popolazione.

Dagli Stati delle Anime ai censimenti pre e post unificazione, Francesco Scalone (Università degli Studi di Bologna) su Strutture familiari e gruppi sociali nell’Italia dell’Ottocento e Silvano Bedei (Storico) su La popolazione forlimpopolese nei censimenti e nelle carte d’archivio dell’Ottocento

Le rilevazioni di stato e di tipo censuario, che via via sono state elaborate nella storia, creano una struttura portante per comprendere l’evoluzione della popolazione nel XIX secolo.Tali strumenti ancor più rivestono un significato decisivo per il passato, offrendosi come imprescindibile testimonianza di realtà non sempre facilmente e altrimenti inquadrabili. La struttura familiare, in quanto nucleo fondamentale e vitale della società, viene in questo contesto ad assumere una rilevanza assoluta, sia che si tratti di modelli numericamente contenuti o più complessi, urbani o rurali. Fine di questo convegno sarà quello di illustrare, anche attraverso il confronto con un caso locale, la valenza della demografia storica come metodo d’indagine per una interpretazione, quanto più precisa possibile, di situazioni ed eventi.



Per informazioni: Fondazione Italia Argentina - Emilio Rosetti , Via O. Campri, 39 47034 Forlimpopoli (FC). Cell. 347.8286321, fondazione@fondazionerosetti. it www.fondazionerosetti.it