Alla scoperta dei funghi della Vena del Gesso Romagnola

Mercoledì 8 maggio, alle ore 20,45, presso La Còcla è in programma l'ultima serata del ciclo primaverile presentata da Società per gli Studi Naturalistici della Romagna, in collaborazione con Ente Parchi e Biodiversità Emilia Romagna e CEAS Centro Educazione Ambientale. Nell'occasione il naturalistica Gigi Stagioni terrà una conferenza su "I funghi della Vena del Gesso Romagnola".

Quando si parla dei funghi di un territorio, capita spesso che i discorsi seguano l'alveo delle solite specie commestibili, come porcini, galletti, spugnole e altri. Un serio studio scientifico invece tiene conto di tutte le specie; anzi, probabilmente sta proprio qui la principale distinzione tra un fungaiolo ed un micologo. Quando si parla della Vena del Gesso Romagnola, capita spesso che i discorsi affrontino la speleologia, la geologia, la botanica e zoologia; ma una trattazione completa di un'area naturale deve necessariamente tenere conto di tutte le sue componenti, anche di quelle quasi invisibili che si lasciano osservare solo per pochi giorni all'anno.

Un primo studio sui funghi dei gessi di Brisighella e Rontana venne pubblicato nel 2015, ora Gigi Stagioni, uno degli autori ha continuato ed esteso l'indagine ad una parte più ampia del Parco e sarà in grado di raccontare se nei pressi di monte Mauro oltre a grotte, rare felci e lupi ci sono anche funghi rari.

Ingresso libero.