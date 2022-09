Sabato 1 ottobre, con ritrovo e partenza alle ore 10.00 presso l'Abbazia di San Mercuriale, piazza Saffi, Chiara Macherozzi condurrà una visita guidata alla scoperta dei luoghi di Sant'Antonio di Padova a Forlì. Si tratta dell'ultimo appuntamento del ciclo ideato da Silvia Sansovini e da Gabriele Zelli, in collaborazione con Confguide Forlì-Cesena.

Partecipazione libera. Non occorre prenotare. L'iniziativa non si svolgerà in caso di pioggia. Per informazioni: Gabriele Zelli: 3493737026.