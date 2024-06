Alla scoperta del campanile di San Mercuriale insieme agli scout: visita guidata e giochi per i più piccoli

Mercoledì 12 e mercoledì 19 giugno dalle 20 alle 23, in occasione dell’evento serale Forlì Summer, il campanile di S. Mercuriale sarà aperto al pubblico per poter vedere dall’alto il panorama del nostro centro storico durante le serate estive più vive per Forlì. Il Gruppo Scout Forlì 1 accompagnerà i presenti in questa visita e, per i più piccoli, saranno presenti tanti giochi per conoscersi e stare insieme.

Per ulteriori informazioni contattare il gruppo scout tramite i canali social Instagram (fo1_agesci) e Facebook (Gruppo Scout Agesci Forlì 1).