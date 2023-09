Alla scoperta del parco e dei padiglioni dell'ospedale di Forlì

Venerdì 22 settembre, con ritrovo e partenza alle ore 16 dall' ingresso principale dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, si svolgerà una visita guidata al grande parco e ai padiglioni storici del nosocomio, che furono terminati di costruire nel 1939 con la funzione di reparti per la cura della tubercolosi. Interverranno alla visita Giorgio Martelli, direttore del Presidio Ospedaliero forlivese, Sonia Muzzarelli, conservatore dei beni di interesse storico, artistico e archivistico dell' Ausl Romagna, Andrea Gozzoli, Dirigente architetto presso l’Uo Attività Tecniche di Forlì e Cesena, e Gianni Bisulli sempre dell’ l’Uo Attività Tecniche di Forlì e Cesen, Ivan Versari, esperto del verde dell' Ausl Romagna, e Gabriele Zelli, cultore di storia locale.

Il tragitto si svilupperà attraverso i viali della grande area verde, posta alla confluenza dei fiumi Rabbi e Montone, dove sono presenti piante di grande interesse naturalistico, soffermandosi davanti ai padiglioni Allende, Vallisneri, Morgagni e Valsalva. Verranno visitati il Museo dei beni della salute, allestito nel padiglione Allende, la mostra sugli ospedali storici romagnoli, la sala dove sono esposti i ritratti dei benefattori dell' ex Ospedale Morgagni e quella dov'è conservata la strumentazione scientifica e la donazione del chirurgo Sante Solieri.

Ai partecipanti sarà consegnato, in omaggio, un fascicolo dedicato all' Ospedale Morgagni-Pierantoni. La partecipazione è libera e non occorre prenotazione. Per informazioni: Gabriele Zelli: 3493737026.