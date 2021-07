Alla scoperta del quartiere Ca'Ossi tra storia, racconti e musica

Due serate ricche di storia e musica: sono quelle che propone Almanacco Editore venerdì 9 e lunedì 19 luglio per presentare il volume dedicato

al quartiere Ca’ Ossi. Appuntamento alle 20.30, nella prima data al Centro sociale di via Angeloni, adiacente la parrocchia; nella seconda al Parco incontro di via Ribolle sotto la tensostruttura a fianco del Pattinodromo. In entrambe le serate, condotte da Gabriele Zelli, i ricordi di fatti, eventi e personaggi che hanno arricchito le vicissitudini del quartiere più popoloso della città saranno intervallate dai brani di musica popolare proposti dal Trio Iftode. Gli appuntamenti si svolgeranno grazie alla collaborazione del Comitato di Quartiere e della Libera associazione anziani Primavera.

A raccontare i passaggi salienti della storia di Ca’ Ossi, la cui espansione ebbe una grande spinta durante il ventennio fascista con la costruzione del Villaggio Mussolini, poi diventato Villaggio Matteotti, saranno, insieme a Zelli, due degli autori: Mario Proli e Marino Mambelli. Il primo si concentrerà sulle origini dell’insediamento urbano, il secondo sulla toponomastica. A firmare il volume anche Gaetano Foggetti, Piero Ghetti e Gavino Cau. Ca’ Ossi fa parte della Collana I Borghi, edita da Almanacco a partire dal 2004 e che conta altri 11 titoli che ripercorrono la storia di quartieri cittadini e frazioni forlivesi: È Borg dal sarach, Borgo San Pietro, Borgo Ravaldino, Borgo Schiavonia, Borgo Cotogni, Il Campo dell’Abate, Sobborgo Mazzini, Sobborgo Romiti, Vecchiazzano, San Martino in Strada, San Varano. Tutti ancora disponibili scrivendo a info@almanaccodiforli.it o chiamando il 338 4355002.

