Alla scoperta della Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo di Pievequinta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 23 ottobre, alle ore 15.30, lo storico Mauro Mariani condurrà una visita guidata alla Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo di Pievequinta di Forlì, una delle più antiche pievi della Romagna. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale e Ricreativa "Amici della Pieve ODV" nell'ambito della mostra "Le cento chiese di Forlì" curata da Gianfranco Argnani, Mauro Mariani e Gabriele Zelli, allestita presso Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta, dove i partecipanti al termine della visita guidata (ore 16.30 circa) sono invitati a recarsi per vedere l'esposizione.

La rassegna fotografica si compone di 270 illustrazioni ed è corredata da un catalogo dove sono state pubblicate le schede storiche delle chiese (circa 150) e gran parte delle immagini. La visita guidata si terrà anche in caso di pioggia. Non occorre prenotare. Per informazioni: Mauro 3357144204.