Alla scoperta della “città scomparsa” con Zardin e Il Foro di Livio

La città che vediamo oggi non è sempre stata così: la storia e le persone l'hanno modificata anche profondamente e il passato a volte non ha lasciato molte tracce. Con questa nuova camminata "insolita" vi porteremo fisicamente e con l'immaginazione in una parte di Borgo Cotogni che non esiste più, attraverso quelle che furono le sue chiese. Ad accompagnarvi Alessandro Graziani e Umberto Pasqui, appassionati di storia locale. Il ritrovo è martedì 6 giugno alle 20.50 da piazzale Solieri, davanti all’ingresso del Campus. La durata dell’evento a offerta libera sarà di un’ora e mezza circa. Per informazioni e prenotazione scrivete a: zardinforli@gmail.com o scrivete via WhatsApp al 3343455196.