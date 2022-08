Alla scoperta della della botanica del territorio nei libri di Francesco Cappelli

Saranno due affascinanti percorsi alla scoperta della botanica e dei fiori del nostro territorio romagnolo, a farla da protagonisti nella serata di giovedì 11 agosto alle ore 20:30 in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano presso il Bar Caprera, per il quinto ed ultimo appuntamento della rassegna estiva “Caffè letterario”. Ad illustrarli sarà Francesco Cappelli, ex insegnante di matematica e scienze, autore di due libri editi da Carta Bianca di Faenza, “Flora di Romagna. Le chiavi” e “Flora di Romagna. I disegni”.

Si tratta di pubblicazioni di stampo enciclopedico realizzate, come spiega Cappelli “anche per chi ha il desiderio di scoprire il mondo meraviglioso della botanica, ma non ha alcuna conoscenza in materia”.

Con il quinto appuntamento dell’11 agosto, si chiude il “Caffè letterario”, la rassegna letteraria rocchigiana organizzata da Marcella Bandinelli e Vincenzo Bongiorno in collaborazione con Pro Rocca, con il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano e il contributo di Cala FoMa soc. agricola.