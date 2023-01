Alla scoperta della "Flora e fauna del territorio forlivese fra pianura e collina"

Riprende dopo la pausa per le festività natalizie il progetto "Educare ai Paesaggi. Percorsi di conoscenza del territorio", a cura di Italia Nostra Sezione di Forlì e di Istituto Comprensivo 8 di Forlì. Venerdì 13 gennaio, alle ore 16, Ugo Foscolo Foschi (Museo Ornitologico "Ferrante Foschi") e Stefano Gotti (Italia Nostra - Sezione di Forlì) terranno una conferenza dal titolo "Flora e fauna del territorio forlivese fra pianura e collina". L'incontro, a ingresso libero, si terrà presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo 8 di Forlì (Viale dell'Appennino 496C). L'incontro è valido come corso di formazione per insegnanti.