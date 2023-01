Alla scoperta della guida su “Il sentiero degli Alpini, da Forlì al Monte Falco”

Giovedì 2 febbraio, alle ore 15.30, si svolgerà in Municipio la presentazione della guida su “Il sentiero degli Alpini, da Forlì al Monte Falco”, pubblicazione fresca di stampa ed edita dalla sezione cittadina del “Club Alpino Italiano”. L’incontro sarà ospitato in Sala Randi, con ingresso da via delle Torri n.13, e verrà aperto dal saluto della presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni.

La pubblicazione, infatti, è stata realizzata con il patrocinio dell’ufficio di Presidenza dell’Assemblea civica e in stretta collaborazione con il Gruppo Alpini di Forlì. Dopo le introduzioni del presidente del CAI Maurizio Sirri e del capogruppo delle “penne nere” Carlo Augelli, toccherà a Gabriele Zelli delineare un quadro generale sulla zona dei crinali dell’alto Bidente e alto Rabbi, lungo i quali si snoda il percorso. Quindi sono previsti gli interventi di Giorgio Assirelli, curatore della guida, e di Enrico Panzavolta che per il Gruppo Alpini ha seguito il progetto.

A tutti gli intervenuti verrà distribuita gratuitamente la pubblicazione. L’ingresso è libero.