Alla scoperta della mostra di Ignacio Llamas sul lago di Poggio Baldi

Domenica 21 agosto, alle ore 17.30, presso il Museo Civico Mambrini di Pianetto (Galeata) è prevista una visita guidata in occasione del finissage della mostra dell’artista spagnolo Ignacio Llamas dal titolo “Quel che la luce nasconde”. Condurrà la visita Marta Michelacci, storica dell’arte e curatrice dell’esposizione, allestita presso il Museo Mambrini e nel “Club” di Corniolo.

Llmas ha scoperto nel 2019 il lago in località Poggio Baldi di Corniolo (Santa Sofia), bacino generato da una grande frana del monte soprastante. Quel luogo gli è apparso come una perfetta analogia di quella condizione di precarietà umana oggetto del suo interesse. Il lago è diventato una sorta di metafora: il buio del disastro ambientale capace di generare nuova vita. Ignacio Llamas ha fotografato il lago in tutte le condizioni di luce, all’alba, al tramonto, e nelle ore centrali del giorno, quasi come se al cambiare della luce si potessero rivelare cose nuove. Biologicamente la morte progressiva del bosco di douglasie annegate nel lago ha offerto nuove possibilità di vita a diverse specie animali e vegetali. Le immagini fotografiche, di grande intesità poetica, dialogano con i reperti archeologici e le opere artistiche della collezione museale.

Ingresso gratuito.