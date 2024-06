Alla scoperta della pieve di Santa Reparata con il concerto di Andrea Missiroli

Il secondo appuntamento della rassegna “Tesori aperti summer edition”, martedì 2 luglio, è dedicato alla scoperta della meravigliosa Pieve di Santa Reparata, situata a metà strada tra Castrocaro e Terra del Sole in un’area di abbondanti ritrovamenti archeologici di epoca romana che inducono a supporre che qui sorgesse un "vicus romano", da cui ebbe poi origine Castrocaro.

Rappresenta il luogo di culto più antico della valle dell'Acquacheta, matrice di tutte le chiese sorte in seguito. Le sue origini si fanno risalire al VI secolo, ma dagli studi è emerso che, nei secoli successivi, ha avuto un importante sviluppo in forme architettoniche romaniche; venne quindi poi, purtroppo, in buona parte demolita e passata ad uso di civile abitazione. Riconsacrata e riaperta al culto non molti anni or sono è nuovamente fulcro di aggregazione per la comunità cristiana di Terra del Sole, ma anche centro di grande interesse storico-artistico.

Si parte alle 20:30 cpn la visita guidata alla Pieve, a cura di Chiara Canali, guida turistica regione E- R. Alle 21:30 Andrea Missiroli presenterà in piano solo brani tratti dai suoi dischi pubblicati "Calanchi" (TSCK records, 2024) e "L'incredibile viaggio" (Blue Spiral Records, 2021).

Andrea Missiroli - Compositore, polistrumentista (violino, chitarra, fisarmonica), diplomato in pianoforte. Svolge attività live dal 2010 in diversi progetti musicali suonando sui palchi di tutta Europa (Lowlands, Paaspop, Home Festival, Carroponte, Sherwood…). Nel 2015 suona in prima serata RAI nella serie “Tutto Può Succedere” e nella trasmissione “Caterpillar” di Radio2 con il suo gruppo “Espana Circo Este” (violinista, fisarmonicista). Compone colonne sonore per “Semi Interrati”(2017), “Terra del buon vivere”(2018), “Sedicicorto International Film Festival” (2021) e “La moda di Audrey” (2023). Nel 2021 esce il primo disco di piano solo “L’incredibile Viaggio” edito per l’etichetta “Blue Spiral Records”, distribuito da “Believe”. Dal 2022 è musicista-compositore per spettacoli teatrali della compagnia “Teatro del Drago". Nel 2023 vince il premio del concorso "The Future" del pianista Roberto Cacciapaglia registrando un nuovo brano per piano solo edito per l'etichetta "EMA edition" uscito il 6 ottobre 2023 distribuito da “Believe”. Si classifica secondo nel concorso di composizione "Una musica per Piano City Napoli 2023". Il 19 gennaio 2024 esce per "Tsck Records" il primo singolo "Bosco Ritrovato" che anticipa l'uscita del disco "Calanchi" (23-02-02024) Collabora con “FLOES” (Indomita Arte, Ogyre) con la creazione del brano “Maestrale”, in uscita il 22 Marzo 2024, per finanziare progetti per ripulire il mare. Compone la colonna sonora del cortometraggio "Interno 18" del regista Matteo Lolletti per "Sunset studio", sostenuto dalla regione Emilia-Romagna.

La partecipazione è gratuita, per la visita guidata è consigliata la prenotazione entro lunedì 01/07/2024: whatsapp +39 350 5193970 mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel Per il concerto, si suggerisce di portare un telo/coperta per sedersi sul prato.