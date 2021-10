Alla scoperta della storia della Rocca delle caminate in una visita guidata

Una Rocca con una storia millenaria, immersa in un parco di otto ettari nell'Appennino Romagnolo, a circa 400 mt di altitudine, che fa parte del circuito delle Rocche di Romagna e da cui si vede un panorama bellissimo. Domenica pomeriggio 10 ottobre si terrà una visita guidata a Rocca delle Caminate, a cura della Guida Turistica abilitata della Regione E-R Chiara Macherozzi

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria entro e non oltre venerdì 8 ottobre tramite whattsapp al numero 349-8087330, specificando il cognome e il nome di tutte le persone per cui si vuole prenotare per misure anti-Covid-19. La visita guidata si effettuerà solo al raggiungimento di un numero minimo di prenotazioni pervenute entro il termine prefissato ed è a numero chiuso, ovvero al raggiungimento di un numero massimo saranno chiuse le prenotazioni.

Il ritrovo è alle 15:15 per una durata di 2 ore e mezzo circa. Tariffa a persona: biglietto ridotto di ingresso alla Rocca euro 5 ( a partire da 12 anni) + costo visita guidata : euro 8 ( dai 14 anni ai 18 anni) ; euro 15 (a partire dai 19 anni)

La visita guidata si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19. E' richiesto il Green Pass o il tampone negativo entro le 48 ore prima della visita guidata.